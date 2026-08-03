Трамп выбрал для Канады наказание за смог от лесных пожаров

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 2 августа во время общения с журналистами на борту своего самолета по пути в Вашингтон заявил, что определился с наказанием для Канады за смог от лесных пожаров. Это следует из видеозаписи, которую Белый дом опубликовал на своем YouTube-канале.
«Да. Скоро обо всем станет известно», — сказал американский лидер.
На территории Канады действуют 130 лесных пожаров. Площадь самого крупного из них превышает 73,2 тыс. га.
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