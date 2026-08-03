Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп выбрал для Канады наказание за смог от лесных пожаров

Американский президент сказал, что «скоро о нем станет известно».

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 2 августа во время общения с журналистами на борту своего самолета по пути в Вашингтон заявил, что определился с наказанием для Канады за смог от лесных пожаров. Это следует из видеозаписи, которую Белый дом опубликовал на своем YouTube-канале.

«Да. Скоро обо всем станет известно», — сказал американский лидер.

На территории Канады действуют 130 лесных пожаров. Площадь самого крупного из них превышает 73,2 тыс. га.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше