Обмеление Рейна поставило под угрозу грузоперевозки в Германии

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что обмеление Дуная поставило под угрозу работу нефтеперерабатывающего завода в сербском Панчево. Уровень воды в реке снижается, и суда уже не могут перевозить столько груза, как раньше. Через несколько дней движение по водному пути может полностью прекратиться. Основная проблема — снабжение завода компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), который находится недалеко от Белграда. Президент заявил, что завод продолжает работать, но уменьшение воды может нарушить его поставки.