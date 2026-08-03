Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дагестане в ДТП погибли три человека

Автоавария, произошедшая на дороге Хасавюрт — Бамматюрт в Дагестане, привела к гибели троих человек.

Источник: Аргументы и факты

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Хасавюрт — Бамматюрт в Дагестане. По данным экстренных служб, в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, еще трое получили травмы.

Предварительно установлено, что в аварии участвовали автомобили Lada Largus и Lada Priora. После столкновения один из автомобилей загорелся. Пострадавших, среди которых двое детей, доставили в Центральную городскую больницу Хасавюрта. Информация об их состоянии уточняется.

На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб, задействовавшие силы и технику для ликвидации последствий аварии. Прокуратура Дагестана организовала процессуальную проверку, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее грузовик столкнулся с двумя мотоциклами в Новосибирске. Оба мотоциклиста погибли на месте, пассажирку одного из них доставили в больницу.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше