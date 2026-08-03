В Дагестане в ДТП погибли три человека

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Хасавюрт — Бамматюрт в Дагестане. По данным экстренных служб, в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, еще трое получили травмы.
Предварительно установлено, что в аварии участвовали автомобили Lada Largus и Lada Priora. После столкновения один из автомобилей загорелся. Пострадавших, среди которых двое детей, доставили в Центральную городскую больницу Хасавюрта. Информация об их состоянии уточняется.
На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб, задействовавшие силы и технику для ликвидации последствий аварии. Прокуратура Дагестана организовала процессуальную проверку, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее грузовик столкнулся с двумя мотоциклами в Новосибирске. Оба мотоциклиста погибли на месте, пассажирку одного из них доставили в больницу.