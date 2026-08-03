Львова-Белова сообщила о состоянии девочек, раненных при атаке на Принцевку

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник подчеркнул, что ВСУ наносят преднамеренные удары по детям. Он уточнил, что с начала 2026 года из-за атак украинских формирований в России погибли более 35 несовершеннолетних. Кроме того, примерно 300 детей пострадали.