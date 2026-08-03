Львова-Белова сообщила о состоянии девочек, раненных при атаке на Принцевку

Две девочки девяти и семи лет, которые пострадали в результате атаки ВСУ на село Принцевка в Валуйском округе Белгородской области, согласно предварительным данным, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
После случившегося их доставили в районную больницу. Они получили осколочные ранения.
«Детям оказывается необходимая медицинская помощь. Мы на связи с детским омбудсменом в регионе Галиной Пятых», — написала Львова-Белова в своём канале на платформе «Макс».
Напомним, 2 августа врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев проинформировал, что в селе Принцевка украинский беспилотник ударил рядом с детской площадкой. В результате атаки погибла 13-летняя девочка. Ещё двое детей пострадали.
Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник подчеркнул, что ВСУ наносят преднамеренные удары по детям. Он уточнил, что с начала 2026 года из-за атак украинских формирований в России погибли более 35 несовершеннолетних. Кроме того, примерно 300 детей пострадали.