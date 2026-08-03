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Два летевших в Омск самолёта ушли в Новосибирск из-за беспилотной опасности

Два пассажирских самолёта, следовавших в Омск из Москвы и Санкт-Петербурга, перенаправили в новосибирский аэропорт Толмачёво.

Источник: Om1 Новосибирск

Два пассажирских самолёта, летевших в Омск, перенаправили в новосибирский аэропорт Толмачёво после объявления беспилотной опасности. Особый режим ввели 2 августа около 16:40 по новосибирскому времени.

Спустя примерно 15 минут, в 16:55, в аэропорту Омска временно ограничили приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

На запасной аэродром в Новосибирске направили два рейса. Самолёт авиакомпании «Россия» следовал в Омск из Москвы, а борт «Аэрофлота» — из Санкт-Петербурга.

Ограничения отразились и на работе аэропорта Толмачёво. Семь рейсов прибыли в Новосибирск с опозданием, ещё четыре вылета отменили. Изменения затронули в том числе направления в Омск и Уфу.

Беспилотную опасность в Омской области отменили в 22:41 по новосибирскому времени.