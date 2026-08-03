Два летевших в Омск самолёта ушли в Новосибирск из-за беспилотной опасности

Два пассажирских самолёта, летевших в Омск, перенаправили в новосибирский аэропорт Толмачёво после объявления беспилотной опасности. Особый режим ввели 2 августа около 16:40 по новосибирскому времени.
Спустя примерно 15 минут, в 16:55, в аэропорту Омска временно ограничили приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
На запасной аэродром в Новосибирске направили два рейса. Самолёт авиакомпании «Россия» следовал в Омск из Москвы, а борт «Аэрофлота» — из Санкт-Петербурга.
Ограничения отразились и на работе аэропорта Толмачёво. Семь рейсов прибыли в Новосибирск с опозданием, ещё четыре вылета отменили. Изменения затронули в том числе направления в Омск и Уфу.
Беспилотную опасность в Омской области отменили в 22:41 по новосибирскому времени.