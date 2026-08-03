Глава клиники, где детей с аутизмом лечили клизмой, пропал после возбуждения дела

Более 500 семей пытаются засудить клинику «ПланетаМед», где лечат аутизм, эпилепсию и другие заболевания. Глава учреждения Василий Генералов считает, что проблемы с психикой у детей возникают из-за паразитов. Пациентам прописывают чистку от глистов, делают инъекции со стволовыми клетками и прописывают гормоны. После этого состояние некоторых детей сильно ухудшается. «Вечерняя Москва» узнала, что известно о «ПланетеМед» и действительно ли такое лечение опасно.