Глава клиники, где детей с аутизмом лечили клизмой, пропал после возбуждения дела

Руководитель клиники «Планета Мед» Василий Генералов, где детей с аутизмом лечили клизмой, пропал после возбуждения уголовного дела. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщает Telegram-канал Mash.
Дело возбуждено по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и мошенничестве. Генералов вернулся в страну из Сингапура, успел побывать в Красноярске, однако после возбуждения дела исчез. В России его не могут найти.
Пациентам Генералов заявил, что публикации о клинике «проплачены», а родители пострадавших детей якобы действуют «по западной инструкции», чтобы закрыть медцентр.
Уголовное дело завели после жалоб более сотни семей. Родители заявили, что после лечения детям стало хуже. Расследование контролирует центральный аппарат Следственного комитета, говорится в сообщении.
Более 500 семей пытаются засудить клинику «ПланетаМед», где лечат аутизм, эпилепсию и другие заболевания. Глава учреждения Василий Генералов считает, что проблемы с психикой у детей возникают из-за паразитов. Пациентам прописывают чистку от глистов, делают инъекции со стволовыми клетками и прописывают гормоны. После этого состояние некоторых детей сильно ухудшается. «Вечерняя Москва» узнала, что известно о «ПланетеМед» и действительно ли такое лечение опасно.