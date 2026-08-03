Несколько населённых пунктов Приморья лишились света из-за непогоды

Рано утром 3 августа к этим населённым пунктам направили дизель-генераторные установки, чтобы временно запитать дома. Сейчас идёт подключение потребителей к ДГУ. Одновременно бригада готовит технику и материалы для полноценного восстановления линии и возврата к обычной схеме электроснабжения.