Несколько населённых пунктов Приморья лишились света из-за непогоды

Энергетики Приморских электрических сетей восстанавливают свет в нескольких сёлах Хасанского округа и Чугуевского района Приморья, где электричество отключилось из-за непогоды с сильными дождями и ветром. Об этом сообщила пресс-служба компании «Приморские электрические сети АО “ДРСК”».
Вечером 2 августа в Чугуевском районе без света остались жители сёл Павловка, Изюбриный, части Уборки, Антоновка, Ленино и посёлка Шумный. Причиной стал обрыв провода на линии 10 кВ, идущей от подстанции 35 кВ «Уборка»: на опору упало дерево. Подъезд к месту аварии затруднён — дороги подтоплены, проездов нет.
Рано утром 3 августа к этим населённым пунктам направили дизель-генераторные установки, чтобы временно запитать дома. Сейчас идёт подключение потребителей к ДГУ. Одновременно бригада готовит технику и материалы для полноценного восстановления линии и возврата к обычной схеме электроснабжения.
В Хасанском округе утром 3 августа отключилась линия 10 кВ от подстанции 35 кВ «Занадворовка». Без электричества остались сёла Занадворовка, Береговое и посёлок Рыбачий. Энергетики обходят линию, чтобы найти точное место повреждения.
В остальных районах края, включая Владивостокский и Артёмовский городские округа, электроснабжение работает в обычном режиме. Прошедшие осадки не повлияли серьёзно на работу энергообъектов компании, утверждают энергетики. С 31 июля в Приморских электрических сетях действует режим повышенной готовности.