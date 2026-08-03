Обнажённый мужчина прыгнул с вершины Бруклинского моста и выжил

Ранее житель Санкт-Петербурга прыгнул с парашютом с крыши жилого комплекса «Чистое небо» в ночь на 2 августа. Инцидент произошёл на Комендантском проспекте в Приморском районе в День ВДВ. Мужчина приземлился возле фонтана на площади Солнца и, по словам очевидцев, не получил травм. Похожий случай происходил в этом жилом комплексе летом 2022 года. Тогда неизвестный также спрыгнул с парашютом с крыши многоэтажного дома и не пострадал.