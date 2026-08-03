Telegraph: контрабандисты перевозят нелегалов из Британии в Испанию

Как отмечает Telegraph, организаторы незаконной перевозки людей эксплуатируют недостатки пограничного контроля. Мигрантов скрытно вывозят из Соединенного Королевства во Францию, пряча в грузовых автомобилях для последующей отправки паромом или поездом через Ла-Манш. Большинство таких лиц рискуют быть депортированными из Британии из-за просроченных виз или нелегального трудоустройства. За подобную поездку они платят до тысячи фунтов стерлингов (около 1349 долларов США). Также существует возможность воспользоваться такси до испанской границы за дополнительные 500 фунтов стерлингов (около 675 долларов США).