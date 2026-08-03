Telegraph: контрабандисты перевозят нелегалов из Британии в Испанию

Правительство Испании в апреле 2026 года утвердило реформу миграционного законодательства. В результате принятых изменений почти полмиллиона нелегалов из Африки и Ближнего Востока получили шанс на легализацию в Европе. В прессе данную программу назвали «иммиграционная амнистия».
«Нелегальных мигрантов перенаправляют из Великобритании через Ла-Манш, чтобы они воспользовались испанской иммиграционной амнистией», — говорится в публикации.
Как отмечает Telegraph, организаторы незаконной перевозки людей эксплуатируют недостатки пограничного контроля. Мигрантов скрытно вывозят из Соединенного Королевства во Францию, пряча в грузовых автомобилях для последующей отправки паромом или поездом через Ла-Манш. Большинство таких лиц рискуют быть депортированными из Британии из-за просроченных виз или нелегального трудоустройства. За подобную поездку они платят до тысячи фунтов стерлингов (около 1349 долларов США). Также существует возможность воспользоваться такси до испанской границы за дополнительные 500 фунтов стерлингов (около 675 долларов США).
В конце июля испанский анклав Сеута, находящийся на севере Африки и имеющий границу с Марокко, подвергся массовому наплыву мигрантов. Для сдерживания потока испанские власти перебросили в город дополнительные силы полиции, гражданской гвардии и армии.
Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас 31 июля сообщил, что за одни сутки в город проникли около 60 тысяч человек. Для сравнения, постоянное население Сеуты составляет примерно 85 тысяч жителей.