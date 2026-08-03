Адвокат Черноусов допустил версию убийства певца Кунгурова во время конфликта

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Отец оперного певца Евгения Кунгурова Виктор Кунгуров считает, что его сына могли убить во время конфликта, а затем замаскировать смерть под самоубийство. Об этом ТАСС сообщил адвокат Евгений Черноусов.
«Мы с Виктором Евгеньевичем предполагаем, что произошел конфликт, и в этой нервозной ситуации кто-то мог ударить Кунгурова тупым твердым предметом, причинив смертельную черепно-мозговую травму. Мы не утверждаем точно, что смерть наступила от этого удара. Могло наступить предсмертное состояние. И в этом состоянии [могли совершить инсценировку, чтобы] скрыть следы преступления», — сказал он.
Черноусов пояснил, что полученная певцом черепно-мозговая травма — единственная, которая отличалась от других повреждений, обнаруженных на теле артиста после его гибели. Она не могла быть получена при официально названных обстоятельствах смерти. В связи с этим и появилось предположение, что она была получена при других условиях.
Отец артиста сообщил ТАСС, что написал обращение в Генеральную прокуратуру России. В нем Кунгуров требует передать расследование уголовного дела в ГСУ СК по Москве, а статью переквалифицировать на умышленное убийство, совершенное группой лиц. «Я готов к любым заключениям, если они будут доказаны. Потому что, на мой взгляд, самоубийство не доказано. Поэтому мы требуем, чтобы возбудили дело по ст. 105 УК РФ, создали группу, провели расследование», — сказал он.
Помимо этого, Кунгуров просит выяснить судьбу пропавших вещей сына и возбудить уголовное дело о краже (ст. 158 УК РФ). По его словам, из квартиры пропали документы, благодарственные письма и награды, дорогостоящие часы, а также концертные костюмы певца. Кроме того, исчезли два мобильных телефона, в которых, как утверждает Кунгуров, могли сохраниться переписки, имеющие значения для расследования уголовного дела. «Мы будет требовать, чтобы допросили людей, у которых были ключи от квартиры, а затем провели у них обыски», — добавил адвокат Черноусов.
При этом Виктор Кунгуров отметил, что преступления не могли совершить люди из профессионального окружения сына. «Он был очень коммуникабельный и доброжелательный, всегда всем помогал. В этой среде у него завистников не было», — сказал он.
8 апреля 2024 года в центре Москвы было обнаружено тело Евгения Курнгурова без признаков насильственной смерти. Как сообщали ранее ТАСС в правоохранительных органах, предположительно, артист находился в депрессивном состоянии и мог покончить жизнь самоубийством. Спустя два года по этому факту было возбуждено дело о доведении до самоубийства. Потерпевшим по этому делу признали Виктора Кунгурова.