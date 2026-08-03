Адвокат Черноусов допустил версию убийства певца Кунгурова во время конфликта

Помимо этого, Кунгуров просит выяснить судьбу пропавших вещей сына и возбудить уголовное дело о краже (ст. 158 УК РФ). По его словам, из квартиры пропали документы, благодарственные письма и награды, дорогостоящие часы, а также концертные костюмы певца. Кроме того, исчезли два мобильных телефона, в которых, как утверждает Кунгуров, могли сохраниться переписки, имеющие значения для расследования уголовного дела. «Мы будет требовать, чтобы допросили людей, у которых были ключи от квартиры, а затем провели у них обыски», — добавил адвокат Черноусов.