Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два жителя Хабаровского края утонули в водоёмах в воскресенье

Несчастные случаи произошли в Хабаровске и Амурском районе.

Источник: Хабаровский край сегодня

При купании в водоемах Хабаровского края утонули два человека, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Несчастные случаи произошли вечером накануне, 2 августа. В Хабаровске на центральной набережной во время купания утонул 50-летний мужчина.

— Поиск вели полицейские совместно со спасателями ПСО МКУ «Центр проведения спасательных работ», результата он не дал и продолжается, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

В Амурском районе у села Джуен мужчина прыгнул с лодки на озере Болонь и утонул. Тело обнаружено в воде у берега 3 августа и передано полиции.

Напомним, в ночь на 2 августа при столкновении катера и лодки в Хабаровском крае погиб человек.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше