Два жителя Хабаровского края утонули в водоёмах в воскресенье

При купании в водоемах Хабаровского края утонули два человека, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Несчастные случаи произошли вечером накануне, 2 августа. В Хабаровске на центральной набережной во время купания утонул 50-летний мужчина.
— Поиск вели полицейские совместно со спасателями ПСО МКУ «Центр проведения спасательных работ», результата он не дал и продолжается, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
В Амурском районе у села Джуен мужчина прыгнул с лодки на озере Болонь и утонул. Тело обнаружено в воде у берега 3 августа и передано полиции.
Напомним, в ночь на 2 августа при столкновении катера и лодки в Хабаровском крае погиб человек.
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