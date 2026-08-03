Пожар разгорелся в центре Петербурга на площади 300 квадратных метров

В Центральном районе Санкт-Петербурга, недалеко от Московского вокзала, загорелась кровля здания на Лиговском проспекте. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает ГУ МЧС по городу.
Возгорание произошло в здании размером 150 на 30 метров, кровля горит на площади 300 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в 2:49 3 августа.
Сведений о пострадавших не поступало. В здании по указанному адресу располагаются коммерческие помещения: обувной бутик, служба дезинсекции и магазин очков, говорится в сообщении.
Ранее сотрудники Росгвардии задержали 22-летнего жителя Санкт-Петербурга, который пытался поджечь бар на Пушкинской улице после того, как его попросили покинуть заведение из-за конфликта с посетителями.