В МЧС сообщили о стабилизации паводковой обстановки в Зейском округе Приамурья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 августа. /ТАСС/. Все затопленные участки автомобильных дорог в Зейском округе Амурской области освободились от воды, паводковая обстановка стабилизировалась. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
«По состоянию на 2 августа паводковая обстановка на территории Зейского муниципального округа стабилизировалась. В результате снижения уровня воды все ранее подтопленные участки автомобильных дорог освободились от воды. Транспортное сообщение с населенными пунктами осуществляется в штатном режиме, проезд обеспечен для всех видов транспорта», — говорится в сообщении.
В связи с нормализацией гидрологической обстановки завершена работа оперативной группы и аэромобильной группировки регионального ГУ МЧС России. Подразделения вернулись в пункты постоянной дислокации.
По информации администрации Зейского округа, местные власти совместно с экстренными службами продолжается мониторинг гидрологической обстановки, при необходимости будет организовано оперативное реагирование на возможные изменения. В настоящее время продолжается наблюдение за уровнем воды в реках Амурской области. Специалисты ведут постоянный мониторинг гидрологической обстановки, при необходимости будет организовано оперативное реагирование на возможные изменения.
Ранее сообщалось, что на реке Правый Уркан произошел подъем уровня воды, в результате чего четыре села в Зейском округе были отрезаны паводком. Произошло подтопление около 25 приусадебных участков. 30 июля в округе ввели режим чрезвычайной ситуации. Развернут пункт временного размещения.
По информации Амурского Гидрометцентра, по состоянию на 3 августа 08:00 (04:00 мск) на реке Правый Уркан в районе села Ивановка ожидается спад уровней воды на 40−80 см с уровнями 540−500 см.