При стрельбе во время матча на востоке Бразилии погиб 15-летний футболист

Пятнадцатилетний футболист погиб в результате стрельбы, которая произошла во время товарищеского матча в штате Алагоас в восточной части Бразилии, сообщил телеканал Globo Esporte.
Игра проходила в городе Масейо. Жертвой инцидента стал игрок молодёжной команды «Сентро Спортиво Алагоано». Подросток был ранен и доставлен в больницу, где скончался от полученных ранений.
Кроме того, при стрельбе пострадали ещё несколько человек. Полиция полагает, что за нападением стоят преступные группировки, связанные с оборотом запрещённых веществ. По предварительной версии, в подростка стреляли по ошибке.
Клуб, за который выступал футболист, подтвердила гибель игрока и выразила соболезнования его семье.
Напомним, 1 августа произошла стрельба в районе одного из ресторанов города Твин-Фоллс в американском штате Айдахо. Инцидент унёс жизни трёх человек. Ещё два человека были ранены. Полиция объявила о розыске подозреваемого в совершении этого нападения.