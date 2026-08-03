Криминалист Игнатов раскрыл, как происходит вербовка курьеров-смертников

«Первый — когда работают по схеме мошенников. Человеку звонят и убеждают помочь органам ФСБ или МВД выявить чиновника-коррупционера или оказать другую помощь. Говорить могут что угодно, чтобы убедить поучаствовать якобы в оперативном эксперименте. Жертве ставят задачу куда-то поехать, забрать коробочку, привезти на другую точку. Там дождаться машину, и когда из неё будет выходить человек, передать ему эту коробочку — тогда его тут же задержат. Своей жертве они обещают награду, премию за разоблачение коррупционера. В коробочке находится взрывное устройство. Плюс там есть камера видеонаблюдения, с помощью которой куратор ведет курьера и наблюдает за всем происходящим. Когда взрывное устройство оказывается рядом с целью, его приводят в действие», — сказал эксперт.