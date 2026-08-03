Криминалист Игнатов раскрыл, как происходит вербовка курьеров-смертников

Спецслужбы Украины для осуществления терактов используют курьеров-смертников. В эксклюзивном комментарии aif.ru криминалист Михаил Игнатов объяснил, как люди попадаются на удочку СБУ и становятся соучастниками преступления.
Собеседник издания отметил, что сейчас наиболее актуальны два варианта.
«Первый — когда работают по схеме мошенников. Человеку звонят и убеждают помочь органам ФСБ или МВД выявить чиновника-коррупционера или оказать другую помощь. Говорить могут что угодно, чтобы убедить поучаствовать якобы в оперативном эксперименте. Жертве ставят задачу куда-то поехать, забрать коробочку, привезти на другую точку. Там дождаться машину, и когда из неё будет выходить человек, передать ему эту коробочку — тогда его тут же задержат. Своей жертве они обещают награду, премию за разоблачение коррупционера. В коробочке находится взрывное устройство. Плюс там есть камера видеонаблюдения, с помощью которой куратор ведет курьера и наблюдает за всем происходящим. Когда взрывное устройство оказывается рядом с целью, его приводят в действие», — сказал эксперт.
По словам криминалиста, второй вариант не менее циничен.
«Они могут использовать реальную службу доставки, заказав соответствующую услугу. То есть вызывают курьера, передают ему коробку, чтобы он отвез ее на указанный адрес и передал указанному человеку. Курьеры не проверяют содержимое пакетов, которые они перевозят, поэтому в этой ситуации человека используют втемную. Также коробка оборудована видеокамерой, которая передает куратору картинку. Когда курьер оказывается рядом с объектом или становится понятно, что ближе он не сможет подойти, приводится в действие взрывное устройство», — объяснил криминалист.
Игнатов особо подчеркнул, что людям надо запомнить: никогда спецслужбы не будут искать помощников через соцсети или телефонные звонки. Если звонят и начинают предлагать или настаивать на участии в некой операции, то нужно обращаться в полицию.