Поселок под Карабашом эвакуировали из‑за повышения уровня воды в водохранилище

Вечером 2 августа жителей поселка Киолим Карабашского округа эвакуировали из-за повышение уровня воды в водохранилище после ливней. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления гражданской защиты и экологии.
«В связи с повышением уровня воды в Киолимском водохранилище, близком к критическому, было принято решение заблаговременно провести эвакуацию жителей поселка в целях безопасности их жизни и здоровья до снижения уровня воды», — уточнили в ведомстве.
Там также добавили, что распространяемые в соцсетях сообщения о прорыве дамбы недостоверные.
Местный житель Сергей Щербаков подтвердил ИА «Первое областное», что в Киолиме нет подтопления, все меры превентивные.
«Мы находимся в поселке Киолим. Прорыва нет, это главное. Как я понимаю, службы сделали все возможное, теперь только надеяться на погоду», — рассказал Сергей.
По данным наших неофициальных источников, на всякий случай собирались эвакуировать детей, инвалидов, пожилых людей.
Напомним, в воскресенье вечером в Кусинском округе из-за обильных дождей подмыло участки двух дорог, движение по ним ограничили.