В Японии более 8 тыс. человек остаются в центрах эвакуации после землетрясения

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 4 622 дома были повреждены в результате землетрясения в префектуре Кумамото. Об этом сообщили местные власти.
По последним данным, более 8 тыс. человек остаются в эвакуационных центрах. Они обустроены в 206 местах в 21 населенном пункте.
Погибшими числятся 38 человек, включая тех, причиной смерти которых могут быть последствия стихийных бедствий. Серьезные травмы получили 13 человек.
Произошедшее 28 июля землетрясение магнитудой 7,1 стало одним из самых мощных в стране за последние годы. В ликвидации последствий землетрясения участвуют, помимо спасательных и профильных служб, около 4,6 тыс. бойцов Сил самообороны Японии.