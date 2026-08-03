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Житель Кунгура пропал без вести вместе с автомобилем

Волонтёры и полиция разыскивают 32-летнего Илью Григорьева.

32-летний Илья Григорьев пропал без вести в Кунгуре, сообщает отряд «Прикамье Поиск».

Мужчина уехал на своём автомобиле ВАЗ-2114 30 июля и исчез. Поисковики не сообщают направление, в котором уехал кунгуряк. Известно, что автомобиль пропавшего серого цвета, левая арка — чёрная.

Мужчина плотного телосложения, рост — 170 см, глаза — карие, волосы — чёрные с проседью, короткие. На руке у пропавшего татуировка в виде иероглифов.

Всех, кто знает, где может находиться Илья Григорьев, просят сообщить в полицию или на горячую линию волонтёров по номеру 8−922−34567−02.

Напомним, ранее найдена пропавшая без вести студентка из Екатеринбурга. Девушка стала жертвой мошенников и сбежала из дома с деньгами и украшениями. Её нашли в Перми и передали родителям.