Житель Кунгура пропал без вести вместе с автомобилем

32-летний Илья Григорьев пропал без вести в Кунгуре, сообщает отряд «Прикамье Поиск».
Мужчина уехал на своём автомобиле ВАЗ-2114 30 июля и исчез. Поисковики не сообщают направление, в котором уехал кунгуряк. Известно, что автомобиль пропавшего серого цвета, левая арка — чёрная.
Мужчина плотного телосложения, рост — 170 см, глаза — карие, волосы — чёрные с проседью, короткие. На руке у пропавшего татуировка в виде иероглифов.
Всех, кто знает, где может находиться Илья Григорьев, просят сообщить в полицию или на горячую линию волонтёров по номеру 8−922−34567−02.
Напомним, ранее найдена пропавшая без вести студентка из Екатеринбурга. Девушка стала жертвой мошенников и сбежала из дома с деньгами и украшениями. Её нашли в Перми и передали родителям.