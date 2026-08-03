В Башкирии в пожаре пострадала женщина.

Жительница Ишимбайского района получила сильные ожоги при пожаре в своём доме в деревне Тимашевка. К сожалению, бревенчатая постройка сгорела полностью. 59-летнюю пострадавшую госпитализировали в ожоговое отделение в Стерлитамак. Причину возгорания установит дознаватель МЧС.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше