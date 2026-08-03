Пенсионеру из Тулуна вернут более 100 тысяч рублей, которые у него похитили под предлогом продажи техники

Тулунская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местного жителя. Он рассказал, что решил приобрести по объявлению мотобуксировщик. Продавцу он перевел 118 тысяч рублей. Деньги поступили на карту жителя Удмуртии.
Однако технику он не получил, денежные средства ему возвращены. Мужчина признан потерпевшим по уголовному делу, возбужденному по факту хищения денежных средств, — говорится в сообщении прокуратуры Приангарья.
Прокуратура направила иск в суд о взыскании с владельца банковского счета, на который поступили деньги, суммы неосновательного обогащения. Суд требования прокуратуры удовлетворил.