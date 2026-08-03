Пенсионерка с Камчатки отдала мошенникам 1,8 млн рублей

Ранее 78-летняя москвичка и её супруг передали телефонным мошенникам более 30 млн рублей. Обман начался с сообщения о создании чата поликлиники. Женщина ввела полученный код, после чего ей пришло уведомление о взломе личного кабинета на «Госуслугах» с номером для связи. Аферисты заявили о якобы оформленной доверенности на перевод денег за границу и пригрозили супругам уголовной ответственностью. Во время видеозвонка мужчина показал сбережения, а затем передал курьерам два свёртка с наличными. Мошенники оставили документы о приёмке денег и закрытую коробку, в которой якобы находились проверенные купюры. Пенсионерка поняла, что её обманули, только после разговора с дочерью. Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление причастных.