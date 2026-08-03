В Египте произошло сильное землетрясение

Подземные толчки магнитудой 4,7 были зафиксированы в Египте, сообщил на своём сайте Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения располагался в 37 километрах к северу от города Суэц, где проживают почти 700 тысяч человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров.
По данным СМИ, в частности, толчки ощущали жители Каира и окрестностей египетской столицы. Сведения о возможных разрушениях и пострадавших не поступали.
Напомним, 28 июля в районе японского острова Кюсю было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,1. После подземных толчков была объявлена угроза цунами. 2 августа появилась информация, что количество погибших в результате землетрясения достигло 38. Ещё десятки человек пострадали.