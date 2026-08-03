Убийц брата и сестры из РФ могут казнить в Таиланде

«Думаю, что власти Таиланда, как судебная, так и исполнительная власть, не будут тянуть с исполнением приговора. Как только будет исключено дальнейшее обжалование в судебном порядке, приговор вступит в законную силу, его могут привести в действие. Это важно для страны, Таиланд потерял лицо из-за действий этих преступников, потому что жертвами стали иностранцы, граждане России, а Таиланд очень заинтересован в российских туристах», — отметила юрист.