Убийц брата и сестры из РФ могут казнить в Таиланде

Убийство в Паттайе россиян, 22-летней Дианы и ее 17-летнего брата Романа, вызвало массовые выступления среди самих тайцев. Местные жители требуют смертной казни для убийц, жертвами которых помимо брата и сестры из РФ стали трое тайцев.
В эксклюзивном комментарии aif.ru юрист Мария Ярмуш отметила, что законодательство в Таиланде предусматривает высшую меру наказания за убийство.
«Правоохранительные органы Таиланда быстро установили виновных. Был подключен премьер-министр страны, который принес извинения. Этот случай поставлен на контроль на самом высоком уровне Таиланда. Сейчас собираются доказательства, материал будет передан в суд. Власти уже пообещали самое суровое наказание для этих убийц», — сказала она.
По словам эксперта, вариант помилования в данном случае, скорее всего, исключен.
«Думаю, что власти Таиланда, как судебная, так и исполнительная власть, не будут тянуть с исполнением приговора. Как только будет исключено дальнейшее обжалование в судебном порядке, приговор вступит в законную силу, его могут привести в действие. Это важно для страны, Таиланд потерял лицо из-за действий этих преступников, потому что жертвами стали иностранцы, граждане России, а Таиланд очень заинтересован в российских туристах», — отметила юрист.
Мария Ярмуш обратила внимание на то, что приговор может быть приведен в исполнение в период от полугода до года с момента его оглашения.
«Срок может быть от полугода до года. Такой срок необходим, чтобы исключить возможные судебные ошибки. Для исполнения смертного приговора они будут использовать гуманные способы, чтобы также сохранить лицо и выглядеть цивилизованным королевством. Думаю, что смертельная инъекция более приемлема в данном случае», — уточнила собеседница издания.
Мария Ярмуш подчеркнула, что процесс будет показательным.
«На самом деле разницы нет, как эти виновные понесут ответ, как наказание будет приведено в исполнение. Важно, что нашли преступников очень быстро, по горячим следам, сейчас собирают доказательства их вины, чтобы передать дело в суд. Конечно, процесс будет показательным», — резюмировала она.
22-летняя Диана и 17-летний Роман пропали без вести 26 июля. В поисках россиян участвовали порядка ста их соотечественников, которые прочесывали улицы Паттайи и расклеивали листовки. Через несколько дней местный житель сообщил в полицию о подозрительных людях, которые что-то закапывали. Преступники успели сбежать, но был обнаружен закопанным разобранный байк, на котором уехали пропавшие россияне. По камерам видеонаблюдения полиция установила личности подозреваемых. Вскоре их задержали. Они дали признательные показания и указали на место, где закопали тела убитых россиян.