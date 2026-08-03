В Приморье спасли полуторагодовалую девочку, выпавшую из окна третьего этажа

Ранее в Кирове прохожие спасли 4-летнего мальчика, выпавшего из окна многоэтажки. Мальчик находился дома с матерью, которая оставила его без присмотра в комнате с открытым окном. Ребёнок забрался на подоконник и сорвался вниз. В этот момент прохожие заметили происходящее, успели растянуть одеяло и поймать малыша. Очевидцы сообщили в полицию о падении ребёнка, после чего на место направили следственно-оперативную группу и медиков.