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42 человека пострадали в ДТП в Приангарье за неделю

С 27 июля по 2 августа в регионе произошло 47 дорожных аварий.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 3 августа. 34 дорожных аварии произошло в Иркутской области за неделю. С 27 июля по 2 августа на дорогах региона травмы получили 42 человека, среди них 10 несовершеннолетних. Погибших в ДТП нет.

В результате аварий было повреждено 47 транспортных средств.

Основные причины ДТП:

  • Несоответствие скорости конкретным условиям движения;
  • Нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части;
  • Несоблюдение очередности проезда.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Иркутской области, за неделю зарегистрировано 14 столкновений транспортных средств, девять съездов с дороги и семь наездов на пешеходов.

С участием водителей, находившихся в состоянии опьянения, произошло три ДТП. 11 автомобилистов управляли транспортными средствами без водительских прав. В четырех случаях водители оставили место аварии, еще 19 не соблюдали требования ОСАГО.

Напомним, на Байкальском тракте недалеко от СНТ «Авиатор» в Иркутском округе произошло ДТП. 26-летний водитель Lincoln Nautilus, следуя из Листвянки в сторону Иркутска, столкнулся с попутной Toyota Corolla под управлением 75-летнего мужчины.