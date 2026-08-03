42 человека пострадали в ДТП в Приангарье за неделю

IrkutskMedia, 3 августа. 34 дорожных аварии произошло в Иркутской области за неделю. С 27 июля по 2 августа на дорогах региона травмы получили 42 человека, среди них 10 несовершеннолетних. Погибших в ДТП нет.
В результате аварий было повреждено 47 транспортных средств.
Основные причины ДТП:
- Несоответствие скорости конкретным условиям движения;
- Нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части;
- Несоблюдение очередности проезда.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Иркутской области, за неделю зарегистрировано 14 столкновений транспортных средств, девять съездов с дороги и семь наездов на пешеходов.
С участием водителей, находившихся в состоянии опьянения, произошло три ДТП. 11 автомобилистов управляли транспортными средствами без водительских прав. В четырех случаях водители оставили место аварии, еще 19 не соблюдали требования ОСАГО.
Напомним, на Байкальском тракте недалеко от СНТ «Авиатор» в Иркутском округе произошло ДТП. 26-летний водитель Lincoln Nautilus, следуя из Листвянки в сторону Иркутска, столкнулся с попутной Toyota Corolla под управлением 75-летнего мужчины.