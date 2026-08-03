В Петербурге потушили пожар на кровле дома у Московского вокзала

Ранее ведомство сообщало о возгорании на 300 «квадратах» кровли дома на Лиговском проспекте. Согласно сервису «Яндекс. Карты», в здании по указанному адресу располагаются коммерческие помещения: обувной магазин, служба дезинсекции, а также магазин очков.
«В здании, размером 150 на 30 метров происходило горение кровли на площади 500 квадратных метров. В 05.32 мск пожар ликвидирован», — говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе «Макс».
Пострадавших, по данным городского ГУ МЧС, нет.
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