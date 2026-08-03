Мужчина задержан после ограбления магазина в Нагатино-Садовниках

Как рассказали в ведомстве, злоумышленник открыто забрал с витрины торговой точки алкогольную продукцию и попытался скрыться. Охранник магазина решил остановить правонарушителя, но тот убежал, выронив похищенное. Товар возвращен торговому представителю.
«Сотрудники ППС ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержали подозреваемого на ул. Академика Миллионщикова. Им оказался 31-летний ранее судимый приезжий. Задержанный пояснил, что совершил преступление, находясь под воздействием алкоголя», — уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что по данном факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.