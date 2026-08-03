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Мужчина задержан после ограбления магазина в Нагатино-Садовниках

Столичные полицейские задержали 31-летнего ранее судимого подозреваемого в открытом хищении алкоголя из магазина. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали в ведомстве, злоумышленник открыто забрал с витрины торговой точки алкогольную продукцию и попытался скрыться. Охранник магазина решил остановить правонарушителя, но тот убежал, выронив похищенное. Товар возвращен торговому представителю.

«Сотрудники ППС ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержали подозреваемого на ул. Академика Миллионщикова. Им оказался 31-летний ранее судимый приезжий. Задержанный пояснил, что совершил преступление, находясь под воздействием алкоголя», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что по данном факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.