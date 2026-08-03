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В Одессе задержали открывшего стрельбу по сотрудникам военкомата мужчину

Против него возбудили уголовное дело по статье о препятствовании деятельности ВСУ.

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Одессе задержали мужчину открывшего стрельбу по сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

Днем ранее украинские СМИ сообщали, что в Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК.

«Полицейские задержали 32-летнего мужчину, который стрелял в сторону сотрудников ТЦК», — говорится в сообщении областного управления национальной полиции Украины в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, хотя они стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео насильственной мобилизации и конфликтов граждан с представителями военкоматов в разных городах.

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