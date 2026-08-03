Девочка-подросток погибла, еще двое детей получили ранения в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области в селе Принцевка рядом с детской площадкой. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
«С большим прискорбием сообщаю, что в Валуйском округе от террористического удара киевских неонацистов погиб ребенок, еще двое получили ранения. В селе Принцевка украинский беспилотник ударил рядом с детской площадкой», — написал глава региона.
Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что в Белгородской области 2 августа подверглась удару детская площадка. В результате теракта погиб ребенок, еще две девочки, семи и девяти лет, получили ранения. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Их доставили в больницу с множественными осколочными ранениями.
На днях губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что боевики главаря киевского режима Владимира Зеленского ударили по детскому саду. И это был уже не первый случай подобных ударов. Аналогичный инцидент произошел и в феврале этого года. Детей в момент атаки в здании не было, в результате случившегося никто не пострадал.
Накануне посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщил, что с начала 2026 года от рук нацистов киевского режима погибли более 35 детей. Свыше 300 получили ранения. Дипломат назвал эти действия преднамеренными ударами извергов по несовершеннолетним, квалифицировав их как военные преступления.
Ранее KP.RU сообщил, что в Белгородской области с начала СВО украинскими нацистами были убиты 26 детей. Ещё 268 ранены.
В ночь на 22 мая этого года здания общежития и учебного корпуса колледжа в Старобельске в ЛНР подверглись обстрелу со стороны украинских боевиков. На момент атаки в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. В результате здание общежития частично обрушилось. Погиб 21 студент. Не менее 60 человек получили ранения различной степени тяжести.
Президент России Владимир Путин на совещании по расследованию теракта в Старобельске заявил, что атака украинских боевиков на колледж может придать «новое качество» конфликту. Он отметил, что киевская верхушка сознательно совершила тяжелейшее преступление против детей.