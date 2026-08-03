На днях губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что боевики главаря киевского режима Владимира Зеленского ударили по детскому саду. И это был уже не первый случай подобных ударов. Аналогичный инцидент произошел и в феврале этого года. Детей в момент атаки в здании не было, в результате случившегося никто не пострадал.