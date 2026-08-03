Три человека погибли в ДТП в Дагестане

В Дагестане в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщила прокуратура республики.
Авария произошла 2 августа на автодороге вблизи села Бамматюрт Хасавюртовского района. Столкнулись автомобили «Лада Ларгус» и «Лада Приора», после чего «Приора» загорелась.
— Прокуратурой Хасавюртовского района поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту, — говорится в сообщении ведомства.
2 августа машина скорой помощи врезалась в столб на Большой Академической улице в районе Коптево. Пострадали находившиеся в авто фельдшеры. Предварительно, причиной ДТП мог стать другой автомобиль, который подрезал машину скорой помощи.