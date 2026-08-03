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Двенадцатилетний водитель мопеда сбил восьмилетнюю девочку на Камчатке

На Камчатке в Петропавловске-Камчатском 12-летний водитель мопеда «Хонда Дио» совершил наезд на восьмилетнюю девочку-пешехода. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает Госавтоинспекция региона.

На Камчатке в Петропавловске-Камчатском 12-летний водитель мопеда «Хонда Дио» совершил наезд на восьмилетнюю девочку-пешехода. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел 31 июля в 19:15 на улице Спортивной в районе дома № 3. Девочка находилась на придомовой территории и перебегала проезжую часть справа налево по ходу движения мопеда.

Ребенку оказана медицинская помощь. Информации о тяжести травм не сообщается. Обстоятельства происшествия устанавливаются, говорится в сообщении.

17 июля женщина на BMW сбила 16-летнего подростка на питбайке в подмосковной Истре. Инцидент произошел на дороге ММК — Аносино — Павловская Слобода. В результате оба участника ДТП получили травмы, их госпитализировали.

В конце мая 12-летний школьник на питбайке погиб после столкновения с «газелью» в деревне Ганусово.