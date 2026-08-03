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В Приморье расстреляли пункт весогабаритного контроля

ЧП произошло на дороге Раздольное — Хасан.

ВЛАДИВОСТОК, 3 августа. /ТАСС/. Двое злоумышленников в масках обстреляли автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК) на дороге Раздольное — Хасан в Приморском крае. Об этом сообщили в Telegram-канале компании «Цифровое Приморье».

«Инцидент произошел на автодороге Раздольное — Хасан. Двое злоумышленников в масках обстреляли АПВГК в районе поселка Бамбурово Хасанского района Приморья. Происшествие зафиксировано камерами видеонаблюдения, расположенными в радиусе действия АПВГК», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о произошедшем передана в полицию. Представители компании ведут предварительную оценку ущерба и планируются работы по оперативному восстановлению АПВГК.

«Это не первый случай с расстрелом комплексов АПВГК в Приморье. Два года назад на трассе Владивосток-Находка неизвестный сделал несколько выстрелов из ружья по оборудованию рубежа, расположенного рядом с городом Фокино», — указано в сообщении.

Кроме комплексов весогабаритного контроля, на «находкинском» направлении на протяжении трех лет неоднократно стреляли в камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Ущерб от действий злоумышленников исчисляется десятками млн рублей. Личности, причастные к какому-либо из инцидентов, не установлены.