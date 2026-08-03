В Приморье расстреляли пункт весогабаритного контроля

«Это не первый случай с расстрелом комплексов АПВГК в Приморье. Два года назад на трассе Владивосток-Находка неизвестный сделал несколько выстрелов из ружья по оборудованию рубежа, расположенного рядом с городом Фокино», — указано в сообщении.