Омич перепродавал NFT по совету мошенницы и едва не лишился 160 тысяч

В Омске 28-летний житель Советского округа едва не потерял 160 тысяч рублей из-за мошенницы, с которой познакомился в мессенджере. Как сообщили в УМВД России по Омской области, девушка по имени Екатерина предложила ему зарабатывать на покупке и перепродаже NFT-картинок.
Сначала всё выглядело как удачный заработок: молодой человек перевёл 7 тысяч рублей за первый экземпляр и в тот же день перепродал его вдвое дороже. После этого он продолжал покупать и продавать цифровые изображения. Однако когда пришло время выводить средства, возникла «проблема» — ему предложили пройти платную верификацию. Только тогда омич понял, что его обманывают. Затем мошенница написала, что все его деньги направлены в поддержку террористов, и для неразглашения информации правоохранительным органам требуется ещё 100 тысяч рублей.
Мужчина вовремя остановился и обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
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