Омич перепродавал NFT по совету мошенницы и едва не лишился 160 тысяч

Сначала всё выглядело как удачный заработок: молодой человек перевёл 7 тысяч рублей за первый экземпляр и в тот же день перепродал его вдвое дороже. После этого он продолжал покупать и продавать цифровые изображения. Однако когда пришло время выводить средства, возникла «проблема» — ему предложили пройти платную верификацию. Только тогда омич понял, что его обманывают. Затем мошенница написала, что все его деньги направлены в поддержку террористов, и для неразглашения информации правоохранительным органам требуется ещё 100 тысяч рублей.