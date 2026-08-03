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Омич перепродавал NFT по совету мошенницы и едва не лишился 160 тысяч

Девушка из мессенджера помогла ему заработать на цифровых картинках, а когда он попытался вывести деньги — потребовала ещё.

В Омске 28-летний житель Советского округа едва не потерял 160 тысяч рублей из-за мошенницы, с которой познакомился в мессенджере. Как сообщили в УМВД России по Омской области, девушка по имени Екатерина предложила ему зарабатывать на покупке и перепродаже NFT-картинок.

Сначала всё выглядело как удачный заработок: молодой человек перевёл 7 тысяч рублей за первый экземпляр и в тот же день перепродал его вдвое дороже. После этого он продолжал покупать и продавать цифровые изображения. Однако когда пришло время выводить средства, возникла «проблема» — ему предложили пройти платную верификацию. Только тогда омич понял, что его обманывают. Затем мошенница написала, что все его деньги направлены в поддержку террористов, и для неразглашения информации правоохранительным органам требуется ещё 100 тысяч рублей.

Мужчина вовремя остановился и обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее мы рассказывали, как омичи отдали 39 тысяч за билеты на свидание в кино.