Полиция задержала жителя Одессы, ранившего четверых сотрудников ТЦК. Обложка © Telegram / xydessa.
По данным ведомства, во время инцидента мужчина использовал пистолет. В результате атаки ранения получили четыре сотрудника ТЦК.
Напомним, открывший стрельбу по сотрудникам Овидиопольского районного ТЦК в Одессе мужчина забаррикадировался в своей квартире, после чего силовики начали операцию по его задержанию. По данным украинских Telegram-каналов, во время мобилизационных мероприятий в одном из жилых районов города он выбежал из подъезда и открыл огонь по сотрудникам ТЦК.
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