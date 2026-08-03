Смерть за смерти: названа кара для убийц брата и сестры из РФ в Тае

«Скорее всего, это за что-то мстили. Может быть, за какие-то деяния, может быть, они кому-то были должны деньги или, наоборот, должны были им, и, чтобы не возвращать, решили с ними расправиться. История очень запутанная. Правоохранительным органам Таиланда, чтобы пролить свет на всю эту историю, нужно будет выяснить, чем занимались эти ребята, на что жили, установить их круг общения», — сказал эксперт.