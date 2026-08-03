Смерть за смерти: названа кара для убийц брата и сестры из РФ в Тае

Тайцы требуют смертную казнь для убийц, расправившихся с двумя россиянами — 22-летней Дианой и 17-летним Романом.
Юрист Мария Ярмуш в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснила, почему процесс над преступниками будет показательным и когда приведут приговор в исполнение.
Высшая мера для нелюдей: что грозит убийцам российских подростков.
Убийство в Паттайе 22-летней Дианы и ее 17-летнего брата Романа всколыхнуло не только российскую диаспору, но и все тайское общество. Зверская расправа вызвала массовые выступления среди самих тайцев. Местные жители требуют смертной казни для убийц, жертвами которых, помимо брата и сестры из РФ, стали еще трое граждан Таиланда. В эксклюзивном комментарии aif.ru юрист Мария Ярмуш объяснила, насколько реальна перспектива высшей меры и почему власти королевства пойдут на этот шаг в рекордно короткие сроки.
«Правоохранительные органы Таиланда быстро установили виновных. Был подключен премьер-министр страны, который принес извинения. Этот случай поставлен на контроль на самом высоком уровне Таиланда. Сейчас собираются доказательства, материал будет передан в суд. Власти уже пообещали самое суровое наказание для этих убийц», — сказала она. Дело находится под личным контролем первых лиц государства. Для королевства это вопрос национального престижа и репутации туристической державы.
Показательная казнь: почему приговор не заставят ждать годами.
По словам эксперта, вариант помилования в данном случае, скорее всего, исключен полностью. Слишком велик общественный резонанс, и слишком сильно Таиланд дорожит доверием иностранных гостей.
«Думаю, что власти Таиланда, как судебная, так и исполнительная власть, не будут тянуть с исполнением приговора. Как только будет исключено дальнейшее обжалование в судебном порядке, приговор вступит в законную силу, его могут привести в действие. Это важно для страны, Таиланд потерял лицо из-за действий этих преступников, потому что жертвами стали иностранцы, граждане России, а Таиланд очень заинтересован в российских туристах», — отметила юрист.
Мария Ярмуш уточнила временные рамки, в которые может уложиться тайское правосудие. Ждать возмездия десятилетиями не придется.
«Срок может быть от полугода до года. Такой период необходим, чтобы исключить возможные судебные ошибки. Для исполнения смертного приговора они будут использовать гуманные способы, чтобы также сохранить лицо и выглядеть цивилизованным королевством. Думаю, что смертельная инъекция более приемлема в данном случае», — уточнила собеседница издания.
Процесс обещает быть показательным и быстрым, чтобы ни у кого в мире не осталось сомнений в способности Бангкока навести порядок.
«На самом деле разницы нет, как эти виновные понесут ответ, как наказание будет приведено в исполнение. Важно, что нашли преступников очень быстро, по горячим следам, сейчас собирают доказательства их вины, чтобы передать дело в суд. Конечно, процесс будет показательным», — резюмировала она.
Почему версия ограбления рассыпалась.
Убийцы Дианы и Романа в ходе допросов заявили, что хотели ограбить россиян и завладеть их мотоциклом. Эксперты уверены: эта версия совершенно нежизнеспособна.
«Мотив ограбления, убийства из-за байка меня очень удивил. Они этот мотоцикл разобрали, закопали, поэтому одно с другим никак не вяжется, не вписывается в эту версию. Убийство было по другой причине», — объяснил в эксклюзивном комментарии aif.ru криминалист Михаил Игнатов.
Эксперт обратил внимание на то, что версия о спонтанном убийстве также несостоятельна. Слишком хладнокровно и продуманно действовали преступники.
«Спонтанным это убийство тоже нельзя назвать. Это не маньяки, не сумасшедшие. Думаю, за девушкой и подростком была целенаправленная охота. Их искали, или вылавливали, или выманили на встречу и расправились», — отметил он.
По мнению криминалиста, мотивом убийства стала месть, замешанная на теневых финансовых разборках.
«Скорее всего, это за что-то мстили. Может быть, за какие-то деяния, может быть, они кому-то были должны деньги или, наоборот, должны были им, и, чтобы не возвращать, решили с ними расправиться. История очень запутанная. Правоохранительным органам Таиланда, чтобы пролить свет на всю эту историю, нужно будет выяснить, чем занимались эти ребята, на что жили, установить их круг общения», — сказал эксперт.
Он не исключил, что погибших мог заказать кто-то из их круга общения.
«Не исключаю, что кто-то из соотечественников заказал Диану и Романа этим бандитам, которые уже имели судимости определённого рода, не брезговали ничем», — добавил он.
Эту версию подкрепляет и эксклюзивный комментарий aif.ru волонтера, автора блога о жизни в Паттайе Светланы Шерстобоевой.
«Версия об ограблении с целью завладения байком совершенно несостоятельна. Очевидно, Пхонг не желает раскрывать истинные причины расправы над двумя беззащитными детьми — девушкой и подростком. Ситуативное ограбление на дороге никак не объясняет наличие трекера, а этот факт официально подтверждён полицией. Устанавливать устройство для слежения на старый арендный байк, чтобы завладеть им, а потом разобрать и захоронить в двух могилах — идея так себе, не выдерживает никакой критики. Думаю, что это заказ какой-то, непонятно, зачем и как. С этим уже разберется полиция», — отметила собеседница издания.
Позже в тайских источниках появилась информация о том, что Пхонг собирал долги и выполнял задания для влиятельных людей, что только подтверждает: убийство было заказным, а не бытовым.