Вертолет подняли в небо для спасения туриста на Камчатке

В июле 2026 года спасатели МЧС вызволяли 12-летнюю школьницу, застрявшую на каменистом склоне Никольской сопки в Петропавловске-Камчатском. Девочка не могла спуститься ни вниз, ни вернуться назад. Ее обувь не подходила для спуска по сыпучим холмам. Спасатель отдал ей свои ботинки, чтобы она могла безопасно завершить спуск, после чего с ней провели профилактическую беседу о безопасности в горах.