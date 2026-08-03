Энергосистема Кубы вновь полностью вышла из строя

Кубинские власти считают главной причиной критической ситуации в сфере энергетики на острове многолетнюю торгово-экономическую и финансовую блокаду со стороны правительства США и усилившиеся с начала этого года санкционные односторонние меры Вашингтона, в том числе топливную блокаду.