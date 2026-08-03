Энергосистема Кубы вновь полностью вышла из строя

«В 22:43 (05:43 3 августа мск — прим. ТАСС) произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы», — говорится в сообщении компании, размещенном в ее Telegram-канале.
1 августа SEN частично отключилась, в результате чего без электричества остались несколько провинций в западном и центральном районах Кубы. В июле система трижды выходила из строя в течение восьми дней.
Кубинские власти считают главной причиной критической ситуации в сфере энергетики на острове многолетнюю торгово-экономическую и финансовую блокаду со стороны правительства США и усилившиеся с начала этого года санкционные односторонние меры Вашингтона, в том числе топливную блокаду.
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