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Энергосистема Кубы вновь полностью вышла из строя

В июле сбои в национальной электроэнергетической системе происходили трижды.

ГАВАНА, 3 августа. /ТАСС/. Национальная электроэнергетическая система Кубы (SEN) вечером 2 августа в очередной раз полностью вышла из строя. Об этом сообщила Кубинская государственная энергетическая компания.

«В 22:43 (05:43 3 августа мск — прим. ТАСС) произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы», — говорится в сообщении компании, размещенном в ее Telegram-канале.

1 августа SEN частично отключилась, в результате чего без электричества остались несколько провинций в западном и центральном районах Кубы. В июле система трижды выходила из строя в течение восьми дней.

Кубинские власти считают главной причиной критической ситуации в сфере энергетики на острове многолетнюю торгово-экономическую и финансовую блокаду со стороны правительства США и усилившиеся с начала этого года санкционные односторонние меры Вашингтона, в том числе топливную блокаду.

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