Мошенники запугивают потенциальных жертв потерей сведений о трудовом стаже

Действуя по второй схеме обмана, преступники в мессенджерах сообщают о завершении Госжилинспекцией проверки принадлежащего гражданину жилого объекта. Будущие жертвы обмана узнают о якобы выявленных нарушениях, например, незаконной перепланировке и вынесении в связи с этим постановления. Для ознакомления с материалами дела преступники отправляют ссылку, перейдя по которой, жертвы попадают на фишинговый сайт, где под видом оплаты штрафа или госпошлины мошенники выясняют данные их карт, либо получают доступ к личным кабинетам в «Госуслугах».