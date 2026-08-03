Мошенники запугивают потенциальных жертв потерей сведений о трудовом стаже

Онлайн-мошенники продолжают разрабатывать новые схемы обмана жителей Хабаровского края. Запугивая своих жертв аннулированием трудового стажа и постановлением Государственной жилищной инспекции, преступники вынуждают их присылать СМС-коды и переходить по фишинговым ссылкам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Гражданам звонят лжепредставители Социального фонда России или ФНС и сообщают о произошедшем техническом сбое, из-за которого трудовой стаж был аннулирован. Преступники запугивают людей потерей будущих пенсий и пособий и предлагают срочно «оформить компенсацию» или исправить ошибку. Для этого требуют назвать СМС-код или реквизиты банковской карты.
Соцфонд РФ предупреждает, что государственные органы не исправляют данные по телефону. Граждане могут самостоятельно проверить состояние индивидуального лицевого счета и стаж в личном кабинете на портале «Госуслуги».
Действуя по второй схеме обмана, преступники в мессенджерах сообщают о завершении Госжилинспекцией проверки принадлежащего гражданину жилого объекта. Будущие жертвы обмана узнают о якобы выявленных нарушениях, например, незаконной перепланировке и вынесении в связи с этим постановления. Для ознакомления с материалами дела преступники отправляют ссылку, перейдя по которой, жертвы попадают на фишинговый сайт, где под видом оплаты штрафа или госпошлины мошенники выясняют данные их карт, либо получают доступ к личным кабинетам в «Госуслугах».