Группа подростков изнасиловали девятилетнюю девочку прямо посреди поля

По данным издания, девочка играла с другими детьми на школьной площадке, когда подростки увели ее на пустырь и по очереди надругались. Ребенок смог вернуться домой и рассказать о случившемся матери, после чего семья обратилась в полицию. Всех пятерых подозреваемых задержали.