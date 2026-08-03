Группа подростков изнасиловали девятилетнюю девочку прямо посреди поля

В индийском штате Уттар-Прадеш пятеро несовершеннолетних в возрасте от 10 до 14 лет подозреваются в групповом изнасиловании девятилетней девочки. Преступление произошло 31 июля в деревне округа Шахджаханпур, сообщает The Times of India.
По данным издания, девочка играла с другими детьми на школьной площадке, когда подростки увели ее на пустырь и по очереди надругались. Ребенок смог вернуться домой и рассказать о случившемся матери, после чего семья обратилась в полицию. Всех пятерых подозреваемых задержали.
Подобные преступления против детей фиксируются в разных странах. В ЮАР водителя школьного автобуса приговорили к пожизненному заключению за изнасилование девятилетней девочки. Мужчина заманил ребенка в дом, отправив ее брата за чаем, надругался над ней, а затем дал детям денег на еду.