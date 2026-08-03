Курьера мошенников задержали после хищения 2,6 млн руб. у пенсионера в Москве

«В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 68-летний житель столицы. По словам мужчины, на его мобильный телефон поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками различных государственных структур. Под предлогом обеспечения сохранности сбережений и перевода их на “безопасный счет” аферисты убедили пенсионера приобрести наличную валюту в отделениях нескольких банков Москвы. Полученные денежные средства пенсионер передавал курьерам», — говорится в сообщении.