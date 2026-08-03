Курьера мошенников задержали после хищения 2,6 млн руб. у пенсионера в Москве

«В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 68-летний житель столицы. По словам мужчины, на его мобильный телефон поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками различных государственных структур. Под предлогом обеспечения сохранности сбережений и перевода их на “безопасный счет” аферисты убедили пенсионера приобрести наличную валюту в отделениях нескольких банков Москвы. Полученные денежные средства пенсионер передавал курьерам», — говорится в сообщении.
Полицейские установили личность и местонахождение одного из подозреваемых. Курьером преступников оказалась 49-летняя жительница столицы, которую задержали на ул. Мусы Джалиля. Оказалось, что похищенные деньги женщина конвертировала в криптовалюту и отправляла своим кураторам.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для установления и задержания организаторов и соучастников преступления.