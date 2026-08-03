Ливни обрушились на Приморье: Паводки затронули дома, пострадавшим выплатят до 100 тысяч рублей

Тем временем реки в районе Тюмени продолжают подниматься: за сутки Тура выросла ещё на четыре сантиметра, а её приток Пышма почти достиг отметки «неблагоприятное явление». Уровень Туры достиг 896 сантиметров. Пышма за то же время прибавила еще 15 сантиметров — у села Богандинского показатель дошел до 599 сантиметров. До опасной черты этой реке остается всего сантиметр. Из-за прибывающей воды под водой оказался 121 жилой дом. Спасатели вывезли из зоны затопления 53 человека, среди них девять детей.