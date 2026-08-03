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Ливни обрушились на Приморье: Паводки затронули дома, пострадавшим выплатят до 100 тысяч рублей

Сильные ливни привели к подтоплениям в Приморском крае. По данным регионального управления МЧС, вода зашла в 16 жилых домов и затопила 182 приусадебных участка. Пострадавшим жителям Спасска-Дальнего выплатят до 100 тысяч рублей. Об этом сообщил глава муниципального округа Олег Митрофанов в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Кроме того, из-за непогоды нарушено электроснабжение в Анучинском округе, а транспортное сообщение оказалось затруднено в семи муниципалитетах.

На реках продолжается дождевой паводок. Уровень воды поднялся на 0,7−2,2 метра, а на реке Спасовка — до четырёх метров.

Тем временем, в Спасске-Дальнем начали работу комиссии по оценке ущерба. Как Олег Митрофанов, пострадавшим выплатят от 10 до 100 тысяч рублей в зависимости от размера ущерба.

Максимальная компенсация предусмотрена за полную утрату имущества. За погибший урожай жители смогут получить по 5 тысяч рублей. Также местные власти пообещали помочь с откачкой воды и просушкой домов.

Тем временем реки в районе Тюмени продолжают подниматься: за сутки Тура выросла ещё на четыре сантиметра, а её приток Пышма почти достиг отметки «неблагоприятное явление». Уровень Туры достиг 896 сантиметров. Пышма за то же время прибавила еще 15 сантиметров — у села Богандинского показатель дошел до 599 сантиметров. До опасной черты этой реке остается всего сантиметр. Из-за прибывающей воды под водой оказался 121 жилой дом. Спасатели вывезли из зоны затопления 53 человека, среди них девять детей.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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