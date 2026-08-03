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Омич украл из квартиры женщины телефон за 8 тысяч рублей

Подозреваемым оказался ранее судимый 43-летний омич.

Источник: Om1 Омск

В Омске полицейские раскрыли кражу мобильного телефона из квартиры 58-летней женщины. Подозреваемым оказался ранее судимый 43-летний житель Октябрьского округа, а похищенный гаджет удалось вернуть владелице.

Как сообщили в УМВД России по Омской области, женщина оценила ущерб в 8 тысяч рублей. Полицейские установили личность подозреваемого и возбудили уголовное дело по статье о краже.

На время расследования мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенный телефон изъяли и вернули законной владелице.