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В Петербурге ликвидировали пожар на Лиговском проспекте

Пожар на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован. По данным ГУ МЧС, огонь охватил кровлю здания на площади 500 квадратных метров.

Источник: Life.ru

«В здании, размером 150×30 м происходило горение кровли на площади 500 кв.м. В 05:32 пожар ликвидирован», — сообщает МЧС в своём канале Max.

Возгорание произошло на крыше строения размером 150 на 30 метров. Пожарные полностью справились с огнём в 05:32 по московскому времени. В ликвидации возгорания участвовали 20 сотрудников МЧС и четыре единицы специальной техники.

Ранее Life.ru писал, что в Центральном районе Санкт-Петербурга произошёл пожар на крыше здания на Лиговском проспекте. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в ночь на 3 августа, после чего огонь распространился по кровле площадью около 300 квадратных метров. Тем временем в Москве произошёл пожар в здании Александровского подворья — памятнике архитектуры XVII века, расположенном в Староваганьковском переулке. Очевидцы сообщили о густом чёрном дыме, выходившем из вентиляции двухэтажного здания. Александровское подворье было построено в 1670-х годах, а в 1995 году получило статус объекта культурного наследия федерального значения.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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