В Петербурге ликвидировали пожар на Лиговском проспекте

Ранее Life.ru писал, что в Центральном районе Санкт-Петербурга произошёл пожар на крыше здания на Лиговском проспекте. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в ночь на 3 августа, после чего огонь распространился по кровле площадью около 300 квадратных метров. Тем временем в Москве произошёл пожар в здании Александровского подворья — памятнике архитектуры XVII века, расположенном в Староваганьковском переулке. Очевидцы сообщили о густом чёрном дыме, выходившем из вентиляции двухэтажного здания. Александровское подворье было построено в 1670-х годах, а в 1995 году получило статус объекта культурного наследия федерального значения.