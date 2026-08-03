Верховный суд оставил в колонии подельника актера из сериала «Слово пацана»

По версии следствия, актер Базанов входил в состав банды, которая в 2011 году напала на бизнесмена в центре Москве. Предпринимателю выстрелили в голову и похитили у него сумку с $900 тыс. По данным столичного главка СК, в ходе расследования уголовного дела причастность фигурантов, в том числе Базанова, подтвердилась показаниями свидетелей, опознаниями, очными ставками, результатами судебных экспертиз. Как следует из решения Верховного суда России, человеком, стрелявшим в бизнесмена, был именно Хайдаров.