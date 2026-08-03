Защита обжаловала арест фигуранта дела об избиении ученого Зезина

Октябрьский районный суд Екатеринбурга ранее заключил под стражу по 26 сентября Реверука, его адвокат сообщал РИА Новости, что вину он не признает, а сам обвиняемый заявил о своей непричастности к смерти академика. В пятницу, 31 июля, суд арестовал Вагнера до 28 сентября, на заседании тот утверждал, что профессора «пальцем не трогал», а все, что он «совершил в состоянии аффекта», — толкнул заместителя Зезина плечом.