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Главе СКР доложат о подростках, избивших двух мужчин в Екатеринбурге

После избиения двух мужчин группой подростков в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о группе подростков, которая избила двух мужчин в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— В социальных медиа сообщается, что в Екатеринбурге группа подростков избила двух мужчин. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство», — пояснили в СК.

Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского ведомства Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела, а также об установленных обстоятельствах произошедшего.

Ранее глава СКР взял на контроль дело о подростках, которые нападали на граждан. Как сообщали жильцы одного из домов, хулиганы собирались во дворе, распивали алкоголь и устраивали драки.