Главе СКР доложат о подростках, избивших двух мужчин в Екатеринбурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о группе подростков, которая избила двух мужчин в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— В социальных медиа сообщается, что в Екатеринбурге группа подростков избила двух мужчин. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство», — пояснили в СК.
Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского ведомства Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела, а также об установленных обстоятельствах произошедшего.
Ранее глава СКР взял на контроль дело о подростках, которые нападали на граждан. Как сообщали жильцы одного из домов, хулиганы собирались во дворе, распивали алкоголь и устраивали драки.