Силы ПВО за ночь сбили 131 украинский беспилотник над регионами России

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 131 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
Так, вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря, передает Telegram-канал МО РФ.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что ребенок погиб, двое получили ранения в результате удара украинского БПЛА рядом с детской площадкой в селе Принцевка.
До этого в Грайворонском округе Белгородской области из-за атаки FPV-дрона украинской армии погиб мирный житель. Трагедия произошла в селе Смородино. В оперштабе региона выразили соболезнования семье и близким погибшего.