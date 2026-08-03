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Комсомольчанка получила 8 лет колонии за хранение 2 кг наркотиков

Подельник горожанки вскоре предстанет перед судом.

В Комсомольске-на-Амуре за покушение на сбыт более 2 кг синтетического наркотика осуждена 51-летняя местная жительница, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Информация о том, что женщина и ее 47-летний приятель распространяют наркотики, поступила в полицию в январе. Во время проверки она подтвердилась: в арендованном гараже полицейские обнаружили и изъяли более 2 кг наркотика. Как установило следствие, горожанка с декабря 2024 года получала адреса крупных закладок, которые фасовались на мелкие, и ее подельник развозил их по тайникам. Уголовное дело на него выделено в отдельное производство. Сообщников задержали, женщина находилась под стражей.

— Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре признал обвиняемую виновной покушении на сбыт крупной партии синтетических наркотиков и назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, ранее хабаровчанин организовал в квартире наркотическую ферму.