Комсомольчанка получила 8 лет колонии за хранение 2 кг наркотиков

Информация о том, что женщина и ее 47-летний приятель распространяют наркотики, поступила в полицию в январе. Во время проверки она подтвердилась: в арендованном гараже полицейские обнаружили и изъяли более 2 кг наркотика. Как установило следствие, горожанка с декабря 2024 года получала адреса крупных закладок, которые фасовались на мелкие, и ее подельник развозил их по тайникам. Уголовное дело на него выделено в отдельное производство. Сообщников задержали, женщина находилась под стражей.