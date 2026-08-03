Электросамокат загорелся в квартире на юге Москвы

По данным телеграм-канала, сегодня около 05:00 в квартире на пятом этаже жилого дома на улице Речников в Нагатинском Затоне произошло возгорание электросамоката. Как сообщают очевидцы, густой дым быстро распространился по 12-этажному зданию. Часть жильцов просила о помощи из окон, часть эвакуировалась из подъезда. Пожар был потушен жильцами до прибытия спасателей. Предварительно пострадавших нет, обстоятельства случившегося выясняются.