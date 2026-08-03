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NYP: голый мужчина выжил после прыжка с Бруклинского моста

Медики оценили состояние пострадавшего как стабильное, сообщила газета.

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Обнаженный мужчина спрыгнул с Бруклинского моста в реку Ист-Ривер в Нью-Йорке и выжил. Об этом сообщила газета The New York Post со ссылкой на полицию.

По информации издания, днем 2 августа 44-летний мужчина забрался на одну из башен моста, после чего разделся. Сотрудники полиции и службы спасения пытались убедить его спуститься, но вместо этого он прыгнул в воду.

Мужчину удалось спасти, отметила газета. Он был доставлен в больницу, где медики оценили его состояние как стабильное.